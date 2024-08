Gdzie to Krosno Odrzańskie? Na mapach Google trudno znaleźć nasze miasto. Szybciej zobaczymy wioski wokół Krosna...

Szybicej znajdziemy Marcinowice, niż Krosno Odrzańskie

Najłatwiej przedstawić to przy pomocy obrazów. Trzeba mocno przybliżyć mapę, żeby w końcu znaleźć Krosno Odrzańskie. Najpierw pojawiają się Zielona Góra, Nowa Sól, Żary czy niewiele większy Gubin. Klikamy i widzimy Lubsko, Sulechów, Nowogród Bobrzański czy Cybinkę. Kolejne zbliżenie i pojawiają się już wioski, jak Dąbie, Dychów, Bobrowice czy Łochowice. No to teraz już będzie Krosno, prawda? Klik... i nie ma. Są za to wspomniane Marcinowice, Gostchorze, Stary Raduszec, Retno, Kamień - czyli wszystkie miejscowości okalające miasto, które zniknęło z mapy. W końcu następne kliknięcie objawia nam stolicę powiatu krośnieńskiego.