Gdzie wybrać na spacer niedaleko Zielonej Góry? Robi wrażenie ścieżka przyrodnicza Dolina Szyszyny w Biedrzychowicach

Warto zobaczyć w okolicy Zielonej Góry. Dolina Szyszyny

Trasa to ok. 2,3 kilometry wzdłuż rzeki Szyszyna. Rozpoczyna się tuż za Bieniowem i wiedzie lasem do samych Biedrzychowic. Można też zacząć od Biedrzychowic i kierować się w stronę Bieniowa, to nie ma znaczenia. Malownicze miejsce nietrudno znaleźć, a na samej ścieżce nie brakuje wielu oznaczeń i ciekawych informacji.

Najpiękniejsza wiosną

Ścieżka jest o tej porze roku bardzo atrakcyjna. Kwitną zawilce, jaskry i fiołki. Zaczynają wschodzić konwalie i tulipany. Drzewa wypuszczają pierwsze zielone listki. To naprawdę piękne miejsce na wyciszenie.

Dolina Szyszyny