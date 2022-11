Gdzie wymienić opony na zimę w Zielonej Górze? Tych wulkanizatorów polecają internauci

Wulkanizacja Zielona Góra. Kogo polecają internauci?

Wysokie temperatury pod koniec października sprawiły, że wielu kierowców odłożyło wymianę opon w swoim samochodzie. Ale jesień nieubłaganie nabiera tempa i co za tym idzie, będzie coraz mniej dni z przyjemną temperaturą. To dobry czas na wymianę opon. Gdzie w Zielonej Górze można to zrobić? Wulkanizatorów nie brakuje. A kogo polecają ich klienci? Sprawdziliśmy opinie w Google.

Przygotowaliśmy zestawienie, biorąc pod uwagę te miejsca, które mają 4,5 i więcej gwiazdek oraz więcej niż 80 opinii.

W galerii znajdziecie oceny oraz adresy zakładów: