Gęsta mgła nad Lubuskiem. Zachowajcie ostrożność!

Tłumy żegnały zmarłych w tragicznym wypadku przyjaciół

W sobotę, 14 grudnia, około godziny dwudziestej tłumy mieszkańców Ciborza zebrały się przy mostku na kanale, by przy rozpalonych zniczach i minutą ciszy pożegnać piątkę młodych ludzi, którzy ponieśli śmierć we wtorkowym wypadku. Przygotowania do tej nietypowej uroczystości trwały...