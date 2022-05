Giełda. Takie bogactwa tylko w Zielonej Górze! Ludzie wywożą stąd meble, zegary, rowery, pralki i prawdziwe antyki! | MAMY ZDJĘCIA Mariusz Kapała Michał Korn

Zielonogórska giełda to jedno z kultowych miejsc na niedzielny wypad. Dlaczego? Bo tu można tu kupić wszystko i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jeśli ktoś jest obeznany w temacie może się naprawdę nieźle obłowić wyhaczając sprawną konsolę do gier, antyczne meble, czy tanią elektronikę. Nie brakuje także rowerów, odzieży, a także białej broni. I jest możliwość targowania się! Oczywiście trzeba to robić umiejętnie...