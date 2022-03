Giełda w Zielonej Górze kusi cenami! Kupicie tu truskawki, bratki i wielkanocne palmy. A na tym nie koniec! |CENY I ZDJĘCIA

Pogoda dopisuje. Jest ciepło, przyjemnie i słonecznie, a to sprzyja odwiedzinom zielonogórskiej giełdy. Nasz fotoreporter udał się na miejsce z samego rana i już zastał tłum kupujących. I nic dziwnego! Bo w tym miejscu kupić możemy nie tylko owoce, warzywa i ubrania , ale również rozmaite skarby. Jakie?

Wiosna to czas, gdy przyroda budzi się do życia. W związku z tym zabieramy się za upiększanie naszych ogródków, działek i balkonów. Jeśli potrzebujecie sadzonek kwiatów, to tutaj znajdziecie ich pod dostatkiem.

Co jeszcze wpadło nam w oko? Stoiska z rozmaitymi bibelotami: porcelaną, ozdobnym szkłem, obrazami, czy świecznikami. Pojawiły się też wielkanocne stroiki i kompozycje oraz palmy. Niczego tu nie brakuje!

Z pewnością zainteresują was też ceny warzyw i owoców: świeżych, dostarczanych od lokalnych dostawców. Od razu możemy wam zdradzić, że teraz królują truskawki!

Przejdź do naszej galerii i sprawdź, co, ile kosztuje. Jeszcze zdążycie przyjechać tu na zakupy!