Giganci Zielona Góra zadebiutują w lidze baseballu. Ich celem jest środek tabeli

– Jak liga jest amatorska, tak cała nasza drużyna również funkcjonuje na zasadzie takiej, że wszyscy się wspieramy i razem organizujemy wszystko, co jest potrzebne do wyjazdów. Poczynając od samego transportu, że trzeba faktycznie dotrzeć do Miejskiej Górki czy też do innych drużyn – podkreśla A. Szałankiewicz. – Wszystkie mecze będziemy grali w Miejskiej Górce z tego prostego powodu, że w Zielonej Górze nie ma boiska, które moglibyśmy przystosować do gry w baseball. Dlatego najbliższym i najlepszym rozwiązaniem było dla nas wynajęcie boiska w Miejskiej Górce. To się wiąże oczywiście z kosztami, ale pokrywamy je z własnej kieszeni. Sprzęt, którym się posługujemy pochodzi z naszych prywatnych zasobów. Każdy kupuje sobie to, co mu odpowiada, czyli rękawice, buty, kije itd. Natomiast dużo rzeczy mamy też od osób, które nas wsparły sprzętem używanym. To są zespoły z Polski, ale też ostatnio spotkaliśmy się z panem Chrisem Jarmuzem, który wsparł nas bardzo dużą ilością sprzętu, głównie dla dzieci, ale też paroma rzeczami, które może wykorzystać pierwsza drużyna. Właśnie w ten sposób funkcjonujemy. Wszystko robimy własnym nakładem sił, własną pracą, ale w niczym to nie przeszkadza, żeby brać udział w lidze. Rozgrywki, mimo że są amatorskie, to są jak najbardziej prestiżowe, bo jest to liga, w której gra najwięcej drużyn w Polsce. Poziom również jest wysoki, więc jesteśmy bardzo podekscytowani i bardzo nam zależy, żeby dobrze wypaść.