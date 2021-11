Gigantyczna siatka zawisła na ścianie urzędu miasta. Tak Zielona Góra wspiera mundurowych

Ma 15 metrów wysokości i 10 szerokości. Przedstawia żołnierza w mundurze polowym z bronią i biało czerwoną flagą na hełmie. Olbrzymia siatka reklamowa, która zawisła na budynku Urzędu Miasta zawiera także hasło #ZielonogórzanieZaMundurem. W ten sposób do akcji wspierania funkcjonariuszy strzegących wschodniej granicy włącza się zielonogórski samorząd. - Chcemy pokazać solidarność z tymi, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Bez względu na politykę powinniśmy stać za nimi murem, bo narażają swoje życie dla nas i pełnią bardzo ważną służbę – powiedział prezydent Janusz Kubicki. Siatkę zamontowano w weekend. Ma wisieć do czasu zakończenia napięcia na polsko–białoruskiej granicy. Reklama, to niejedyna forma wsparcia straży granicznej, wojska i policji, które pełnią niebezpieczną służbę. W najbliższy wtorek podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta, radni mają przyjąć apel, w którym również wyrażą wdzięczność mundurowym. Czytaj także: Krosno Odrzańskie. Wiec poparcia i solidarności dla funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Straży Granicznej Wideo: Rzecznik MSZ: Polska rozważa "opcje atomowe" przeciwko Białorusi Źródło: TVN24/x-news

Janusz Życzkowski