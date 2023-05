Ginące zawody - można wyrabiać masło, lepić garnki, szydełkować. Skansen w Zielonej Górze Ochli pełen atrakcji

Ginące zawody - jak się wyrabia masło, jak się lepi garnki

Dyrektor Muzeum Etnograficznego, Tadeusz Woźniak, zachęca do udziału w imprezie.

- Chcemy przybliżyć mieszkańcom regionu, jak kiedyś wyrabiano masło, robiono powrozy. Dlatego zaprosiliśmy do skansenu 40 rzemieślników, którzy reprezentują ginące zawody – mówi Tadeusz Woźniak. – Średnia wieku jest wysoka, młode pokolenie nie przejmuje już tak chętnie tych umiejętności. Choć zdarzają się młode osoby, i takie też mamy: kowala, kaletnika. Ale one traktują zwykle to zajęcie jako hobby.

W skansenie możemy zobaczyć nie tylko, jak lepi się garnki czy wyrabia dawnymi metodami różne przedmioty, ale także, jak pisano kiedyś w szkole piórem, zamaczając je w kałamarzu. Dzieci nie kryją zdziwienia i często dowiadują się, co to jest kleks i do czego służyła bibuła.