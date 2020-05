Głośno na torze Falubazu! Ale treningi nie dla wszystkich

Szykujący się do startu w PGE Ekstralidze żużlowcy Falubazu Zielona Góra wciąż nie mogą trenować na własnym torze, bo zabrania tego regulamin. To absurdalne, ale również szkółka żużlowa nie może wznowić działalności do 29 maja, czyli do czasu, gdy treningi są zakazane. Jest grupa szczęśliwców, których zakazy nie dotyczą. To żużlowcy amatorzy, oni od kilku tygodni bez przeszkód jeżdżą sobie po przeróżnych torach. Zawodnicy Chóragan Riders Zielona Góra korzystają nie tylko z prywatnych obiektów. Mają już za sobą trening na zielonogórskim torze Falubazu, a to oznacza, że po raz pierwszy w tym roku zielonogórski tor tętnił życiem. Obejrzyjcie zdjęcia z treningu Chóragan Riders na stadionie w Zielonej Górze >>>>

