Gmina Sulechów przejęła działki od PKP, by powstało na nich centrum przesiadkowe

Rok 2021 kończy się dobrymi wiadomościami dla mieszkańców. Kilka dni temu burmistrz Wojciech Sołtys nie kryje zadowolenia. Na swoim profilu informuje mieszkańców: - Już dzisiaj mogę powiedzieć - to był dobry rok! Właśnie otrzymałem zgodę na oficjalne przedstawienie kolejnej dużej lokalizacji inwestycji w gminie Sulechów. Chodziło o 7R Park Sulechów.

Będzie droga do strefy inwestycyjnej w Krężołach

Sulechów przejmuje dwie działki od PKP

Na obszarze inwestycyjnym Brzezie powstanie nowa inwestycja, którą będzie prowadzić firma”7R”. Projekt nosi nazwę 7R PARK SULECHÓW. Planowana powierzchnia zabudowy pierwszego etapu wyniesie ok. 79 230 mkw z przeznaczeniem magazynowo -produkcyjnym. Nie minęło dużo czasu, a pojawiła się kolejne dobra dla Sulechowa informacja. - Udało się podpisać akt notarialny, na mocy którego Gmina Sulechów zostaje właścicielem kolejnych działek, a w covidowych czasach nic nie jest pewne, aż się nie wydarzy. Za trzymane kciuki dziękuję - podkreśla burmistrz Wojciech Sołtys.

Trwają starania Sulechowa o przejęcie Parku PKP

Gmina Sulechów przejęła od spółki PKP nieruchomość składającą się z dwóch działek o nr 7/35 i nr 7/36 o łącznej powierzchni 4.990 metrów kwadratowych.

- Chciałbym, by tak jak przedstawiłem w swoim planie na początku kadencji, lokalizacja ta została w przyszłości przeznaczona pod centrum przesiadkowe - informuje Wojciech Sołtys. - Centrum przesiadkowe pozwoli na nowoczesne rozwiązania komunikacyjne. Mogą tam powstać również miejsca parkingowe dla podróżnych. Wartość tych nieruchomości to 158.100 zł. Przed nami jeszcze działania, by tak samo pozytywnie zakończyć proces przejęcia "Parku PKP", a wtedy i tam za jakiś czas będzie można tchnąć nowego ducha.

