Gmina Trzebiechów nie składa broni. Będzie dalej walczyła o remont drogi

W dalszym ciągu nie rozstrzygnięta pozostaje kwestia modernizacji drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Sulechów - Trzebiechów. Przypomnijmy: generalny konserwator zabytków częściowo podtrzymał decyzję o wpisaniu znajdującej się tu alei lipowej na listę zabytków.

Przypomnijmy, droga wojewódzka nr 278 łącząca Sulechów z Trzebiechowem ma być wyremontowana i poszerzona. W sierpniu ubiegłego roku na jej 2,7- kilometrowym odcinku, realizując pierwszą część projektu, wycięto prawie 400 lip. Decyzja była konsultowana z mieszkańcami, którzy w zdecydowanej większości poparli inwestycję, bowiem zależało im na rozwoju gminy oraz na podniesieniu bezpieczeństwa na samej trasie - wcześniej dochodziło tam do wypadków. Ale jednocześnie, m.in. wśród społeczników z Zielonej Góry podniosło się wiele krytycznych głosów, które stanęły w obronie pięknej alei lipowej, przez którą wiodła trasa. Drugi etap projektu, na odcinku od Kruszyny do Radowic nie został jednak do dziś zrealizowany. Stało się tak, bowiem Barbara Bielinis-Kopeć, wojewódzka konserwator, wpisała pozostałą część alei do rejestru zabytków. Zarząd Dróg Wojewódzkich odwołał się w tej sprawie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Okazało się jednak, że generalny konserwator zabytków, działający w imieniu ministra kultury, utrzymał częściowo w mocy tę decyzję na wybranych obszarach. Mieszkańcy domagają się remontu - Zarząd się z tym nie zgodził stwierdzając, że taka decyzja narusza prawo, dlatego złożono już skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Obecnie czekamy na wyrok rozstrzygający w tej sprawie - tłumaczy Jarosław Flakowski wicedyrektor departamentu infrastruktury i komunikacji w urzędzie marszałkowskim. Oznacza to, że sprawa remontu drogi nr 278 wciąż pozostaje w zawieszeniu… - Dla nas jest to dziwne, że inwestycja nie została zrealizowana w całości, przecież wydaliśmy już kilka milionów. Proszę się zastanowić, co by się stało, gdyby teraz unia kazała nam zwrócić te pieniądze - twierdzi wójt Izabella Staszak. W ramach pierwszego etapu przy drodze miały zostać przeprowadzone nasadzenia w zamian za wszystkie wycięte lipy, miały to być 20-letnie drzewa. Dziś kierowcy zwracają uwagę, że dojeżdżając do Trzebiechowa przy trasie stoją tylko jakieś marne, zeschłe witki…