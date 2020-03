Gmina Trzebiechów. Pomóż 3-letniemu Antosiowi w walce ze złośliwym nowotworem mózgu!

ZŁOŚLIWY NOWOTWÓR

Pięcioosobowa rodzina Antosia mieszka na co dzień w Swarzynicach. Niestety, ostatnio beztroskie dzieciństwo 3-latka zostało zaburzone przez bardzo poważną chorobę. Na początku marca, po szybkiej diagnozie w nowosolskim szpitalu Antoś trafił do Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, gdzie został zoperowany. Po zabiegu usunięcia guza tylnej jamy czaszki, został przyjęty do kliniki onkologii. Potwierdził się jednak najgorszy scenariusz… Rodzicom Antosia przedstawiono diagnozę: nowotwór złośliwy mózgu Medulloblastoma classic.

Po badaniu MR mózgu i rdzenia stwierdzono rozsiew na oponie miękkiej w odcinku szyjnym rdzenia kręgowego, wobec czego chłopca zakwalifikowano do grupy wysokiego ryzyka. W ciągu kolejnych dni pobytu w Warszawie, 3-latek otrzymał pierwszą kurację chemioterapii.

TRUDNY CZAS DLA RODZINY

- Bardzo się baliśmy, ale wygląda na to, że Antoś zniósł to dobrze. Zaczął chodzić po operacji, miał pewne problemy żywieniowe. Lekarze twierdzą, że to jednak normalne w takiej sytuacji – mówi pan Leszek. Chłopiec wrócił z rodzicami do domu. Szybko okazało się, że tylko na chwilę… Wkrótce stan chłopca znacznie się pogorszył. Został ponownie przetransportowany w trybie pilnym do Instytutu w Warszawie.