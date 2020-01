Gmina Zabór. Wójt Sidoruk: Przez brak uchwały mogliśmy stracić miliony!

- W ostatnich latach w takich miejscowościach jak Przytok czy też Droszków budujemy wciąż nowe osiedla. Niestety, są one pozbawione kanalizacji oraz odpowiedniej infrastruktury. Natomiast przydomowe oczyszczalnie notują awaryjność na poziomie nawet 60 proc. Pomimo awarii w dalszym ciągu mieszkańcy muszą z nich korzystać, co skutkuje zanieczyszczaniem wód gruntowych. Kolejne inwestycje, przeprowadzane bez opamiętania, jedynie pogłębiłyby ten problem. Powinniśmy stawiać na zrównoważony rozwój - przekonuje Grajewski.

I faktycznie, jak tylko rozpoczęła się sesja, radny Bogdan Grajewski złożył wniosek o wyłączenie uchwały budżetowej z posiedzenia. - Od razu wystąpiłem z apelem do radnych, aby tego nie robili - mówi Sidoruk. - Wyjaśniłem im, jakie mogą być tego konsekwencje. Co roku występujemy o środki unijne, bo bez tego nie moglibyśmy się tak dynamicznie rozwijać. Te pieniądze powoli się kończą, byłoby głupotą gdybyśmy je stracili.

Jak całą sprawę ocenia Dariusz Tarnas, przewodniczący gminy? - Przygotowana uchwała budżetowa, choć wykonana terminowo, nie uwzględniała wszystkich potrzeb mieszkańców. Dla przykładu, żadna z 23 propozycji, jakie złożyli radni Droszkowa, nie została w niej uwzględniona. Co więcej, radni mieli wiele pytań związanych z budżetem, na które nie otrzymali odpowiedzi od władz gminy. W mojej ocenie zbyt mocno skupiono się na bibliotece oraz kanalizacji Zaboru, a jednocześnie zaniedbano inne miejscowości. A przecież, na co wskazywali radni, bardzo ważna była na przykład świetlica w Przytoku - przekonuje przewodniczący Tarnas. I dodaje, że nie zgadza się z opinią, jakoby zagrożone było pozyskanie ponad 7 mln zł na inwestycje.

-Wójt proponował, ok. 600 tys. zł na zakup nowych gruntów w Łazie. Zadaniem gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, a nie prowadzenie działalności jako deweloper. Handlujemy działkami, rośnie liczba mieszkańców, a u nas wciąż brakuje szkół czy też przedszkoli. To się musi zmienić - uważa Bogdan Grajewski.

- Doszliśmy do porozumienia. Po pierwsze realizowane są dwa projekty, rozbudowa biblioteki w Zaborze o mediatekę oraz budowa świetlicy wiejskiej w Przytoku. Wójt zgodził się również przesunąć 600 tys. zł, które gmina chciała wydać na nowe grunty, na remont drogi w Łazie, poszerzenie ul. Źródlanej i Ptasiej w Droszkowie, remont świetlicy Milska i siłownię w Dąbrowie. Na tym skorzystają mieszkańcy - uważa Tarnas.

Wójt Sidoruk odrzuca twierdzenia radnego Grajewskiego.

- Radny wprowadza wielki chaos w gminie. Tymczasem my musimy myśleć przyszłościowo. Zakupione po dobrej cenie grunty mogłyby przynieść nawet 4 mln zł dochodu, za co rozbudowalibyśmy infrastrukturę czy wykonali remonty. Wygląda na to, że radny chciałby, abyśmy całkowicie zamknęli się na nowych mieszkańców, nic nie budowali i nie inwestowali. A przecież mieszkańcy to największa wartość dla gminy - przekonuje Sidoruk.