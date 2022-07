Gorąca salsa pod okiem instruktora tańca? Czemu nie! Oni już tego spróbowali i regularnie przychodzą na potańcówki. Ty też się wybierz!

Pasjonaci latynoamerykańskich rytmów spotykają się w weekendy w Hola Mexicana przy ul. Stary Rynek 14, na zielonogórskim deptaku. Jest radość, jest energia, są endorfiny i nowe znajomości z tymi, dla których taniec jest niezłą frajdą.

Okazję do doskonalenia swoich umiejętności bezpłatnie gwarantują profesjonalni tancerze, którzy pokazują podstawowe kroki i zaszczepiają w swych uczniach miłość do tańców z innej szerokości geograficznej. Można potańczyć salsę, bachatę, kizombę, tango i wiele innych.

- Traktujemy taniec jako zabawę - przekonuje Zenon Wittbrodt, instruktor tańca i pasjonat salsy nowojorskiej z tendencjami do krzewienia kultury latynoskiej w regionie. - Lubię pracę z nowicjuszami. Poza tym salsa to gorący taniec, który ośmiela i nadaje się do tańczenia zarówno w parze jak i solo - zapewnia.