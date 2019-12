Gorzów tramwajami stoi. A jakie jeszcze lubuskie miasto miało tramwaje?

Na placu przed farą przyjrzyjmy się brukowi. W pewnym miejscu dostrzeżemy fragment... torów. Tędy biegły niegdyś tory tramwajowe. W 1900 roku Gubin liczył 33 tys. mieszkańców, a w roku 1939 blisko 46 tys. Idealnie się złożyło, bowiem obok mody na tramwaje właśnie oddawano do użytku elektrownię. A wówczas szukano nowego rozwiązania komunikacyjnego, które pozwoliłoby rozwiązać problem sporej odległości dzielącej śródmieście od stacji kolejowej. Budowniczowie linii tramwajowej napotykali sporo problemów, na przykład specjalnymi sztabami trzeba było wzmocnić most na Nysie. Wybrano linię o metrowym rozstawie torów, aby łatwiej wpasować się w ulice.

Ruszyły na trasę

W 1899 roku zawarto umowę koncesyjną, w 1903 roku przystąpiono do budowy. 28 lutego 1904 pierwszy odcinek był gotowy. Trasa prowadziła z dworca do mostu nad Lubszą. Przejazd kosztował 10 pfennigów, ale, mimo że to była środa, wagoniki były pełne. A co się działo w pierwszą niedzielę... Do Gubina zjechały tłumy z całej okolicy.

Gubeńskie zakłady tramwajowe posiadały sześć wozów motorowych, czyli napędowych, z numerami od 1 do 6, które były w użyciu od otwarcia linii do jej ostatecznej likwidacji. Przedsiębiorstwo zatrudniało kierownika, ośmiu motorniczych, kontrolera i czterech pracowników obsługi. Pierwszą linię uroczyście otwarto w lutym 1904 roku. To pokazywało, jak wielkie aspiracje miało miasto położone na dwóch brzegach Nysy Łużyckiej. Podróż z dworca do rynku obok fary trwała dziesięć minut, stąd do mostu na Lubszy tramwaj jechał jeszcze cztery minuty. Największa prędkość wynosi 15 km na godz., zmniejszano na odcinku Frankfurter Straße do 10 km na godz. i w niektórych miejscach do prędkości szybkiego marszu. Wsiadać do tramwaju można było w dowolnych miejscach, jednak wysiadanie było dozwolone tylko na przystankach, których było 16, średnio co 175 metrów. Często dochodziło do wypadków za sprawą wyskakujących w czasie jazdy pasażerów.