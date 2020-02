Gorzowski Stilon pokonał w sparingu zielonogórską Lechię

- To był nasz pierwszy sparing - powiedział trener Stilonu Kamil Michniewicz. - Jestem zadowolony z walki i postawy zespołu. Mieliśmy trochę kłopotów z organizacją gry, szczególnie w pierwszej połowie. Wysoko wychodziliśmy na rywali. Taki mieliśmy pomysł zresztą tak chcielibyśmy grać. Oczywiście to element, który musimy doskonalić i pracować nad nim. Pewnie, że czucie piłki i komunikacja wzajemna nie jest jeszcze na takim poziomie ja bym chciał, ale to przecież dopiero początek przygotowań. Nasza postawa to dobry prognostyk. Wiosną czeka nas walka o powrót do trzeciej ligi.

Szkoleniowiec Lechii Andrzej Sawicki: - Jesteśmy w trudnym momencie. Mieliśmy bardzo ciężki tydzień. Nawet dziś przed meczem zawodnicy biegali, żeby zaliczyć dzienną normę. Tak więc rozgrzeszam ich za dzisiejszy mecz. Po takim zmęczeniu nogi nie niosą. Była duża dysproporcja między pierwszą połową, a drugą. Wymagałbym jednak trochę więcej od zawodników, którzy grali w pierwszej połowie. Nie ma więc podstaw do niepokoju. Tak mamy moment, Oczywiście, że fajnie byłoby wygrać i strzelać bramki. Mam jednak nadzieję, że jeszcze przyjdzie na to czas.