Goście tylko postraszyli. Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra lepsi od GTK Gliwice

Enea Zastal BC Zielona Góra – Tauron GTK Gliwice 100:89

Zaczęło się źle, bo po 3 minutach Zastal przegrywał 0:7. Pierwsze punkty dla miejscowych zdobył Aleksander Zecević. Zielonogórzanie szybko doprowadzili do wyrównania, ale w pierwszej kwarcie to goście ze Śląska nadawali ton rywalizacji. W 7 minucie znów wyszli na prowadzenie (21:14). W ekipie gospodarzy wynik trzymał „trojkami” Bryce Alford (w całym meczu trafił pięć razy za trzy punkty). Zielonogórzanie odrobili część strat, ale po pierwszej kwarcie przegrywali minimalnie 21:24. W drugiej odsłonie Zastal szybko doprowadził do wyrównania. Przez większą część tej odsłony goście z Gliwic prowadzili minimalnie. Największy problem Zastal miał na tablicach (20:14 do przerwy na korzyść GTK) oraz z szybkim atakiem gości. Brylował doświadczony Earl Rowland, swoje grali Kamari Murphy i Malachi Richardson. Choć Zastal był blisko, to jednak gliwiczanie do przerwy prowadzili 52:47. – Mieliśmy problemy w obronie, tak nie możemy grać – mówił trener Oliver Vidin.