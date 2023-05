Gra miejska w Zielonej Górze. Nawiązywała do pamiętnych wydarzeń z 1960 roku

Nazwa gry nawiązuje do historycznego wydarzenia z 1960 r., kiedy to mieszkańcy Zielonej Góry stanęli do obrony Domu Katolickiego, który ówczesna władza chciała odebrać parafii. Na ulicach miasta rozegrała się wtedy prawdziwa bitwa – w walkach z milicjantami wzięło udział prawie 5 tysięcy ludzi. Wielu uczestników tych wydarzeń było później przez wiele lat prześladowanych, a nawet aresztowanych i skazanych na kary więzienia.

Organizatorem gry byla „Gazeta Lubuska”, która na swoich łamach stara się przywracać pamięć o tych wydarzeniach. W 2017 roku gazeta była producentem dokumentalnego filmu fabularyzowanego pt. „Bitwa o Dom Katolicki. Wydarzenia zielonogórskie 1960 r.”

W tym roku to właśnie gra miejska miała przypomnieć o zielonogórzanach, którzy mieli odwagę przeciwstawić się władzy. Uczestnicy mogli poznać historię wydarzeń, wczuć się w klimat tamtych dni oraz wygrać ciekawe nagrody.