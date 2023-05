Grad sukcesów Studia Piosenki „Rezonans” w Zielonej Górze na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach piosenki

W bielawskim Teatrze Robotniczym odbył się VI Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Dolnośląska Nutka 2023”. W tym roku przyciągnął imponującą liczbę uczestników z wielu miast i miasteczek, rozsianych po całej Polsce. Do wokalnej rywalizacji zgłosili się również wykonawcy z Ukrainy.

Na podstawie wysłanych przez młodych artystów materiałów "demo", dokonano tzw. preselekcji i do konkursu głównego nominowano 164 osoby. W jego trakcie młodych wokalistów oceniało jury, do którego należały ostateczne rozstrzygnięcia. W tym roku skład tego zacnego grona swą obecnością zaszczycili: dr hab. Joanna Horodko, Robert Janowski, Artur Orzech i Emilia Hamerlik. W kategorii wiekowej B (9-11 lat) jurorzy przyznali I miejsce zielonogórzance Annie Marciniak, która reprezentowała Studio Piosenki „Rezonans” z Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji ”Dom Harcerza” w Zielonej Górze. Ta utalentowana jedenastolatka uczy się od dwóch lat śpiewu estradowego pod opieką nauczycieli Elżbiety i Ireneusza Sawickich.

Niemal równocześnie, w ten sam majowy weekend, na dużej scenie Stargardzkiego Centrum Kultury odbył się 21. Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Dozwolone do lat 19”. W jury tego festiwalu od lat zasiadają osobowości związane z polską muzyką estradową. W tegorocznej edycji festiwalu byli to: Elżbieta Zapendowska (przewodnicząca), Ewa Krysian i Tadeusz Seibert. W drugim dniu festiwalu odbyły się również warsztaty wokalne z jurorami. Poprowadziła je Elżbieta Zapendowska (ambasadorka polskiej stolicy piosenki - Opola, krytyk muzyczny, specjalistka od emisji głosu, żelazna dama polskiej piosenki) oraz Tadeusz Seibert (wokalista, kompozytor, autor tekstów, specjalista od wokalistyki jazzowej).

Wśród zakwalifikowanych do finału stargardzkiego festiwalu nie zabrakło również wychowanków ze Studia Piosenki „Rezonans”. Zielonogórska reprezentacja odniosła na stargardzkim festiwalu znowu ogromne sukcesy.

Decyzją jury festiwalu w kat. I Soliści (do 9 lat) III miejsce zdobyła Barbara Jankowska, a cenne wyróżnienie przypadło Kai Muszalskiej. W kat. II Soliści (10-12 lat) I miejsce otrzymał Leon Szczygieł, a wyróżnienie wyśpiewała Maria Skowyra. Jurorzy docenili również w najstarszej kat. IV Soliści (16-19 lat) Ewę Milczarek, przyznając jej II miejsce, natomiast III miejsce ex aequo - Nikoli Ector i Franciszkowi Patrynowi. I tym razem jury również podkreśliło bardzo wysoki i wyrównany poziom wykonawczy młodych, zielonogórskich wokalistów.

Z sukcesów swoich wychowanków w Bielawie i Stargardzie bardzo dumni są ich nauczyciele - Elżbieta Sawicka i Ireneusz Sawicki.