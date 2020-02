Grand Prix 2020. Skończyły się bilety na PGE Narodowy!

Zawody rozegrane zostaną 16 maja, a już teraz wiadomo, że stołeczny obiekt wypełni się po brzegi. Sprzedane zostały bowiem wszystkie bilety na pierwszą w tym roku odsłonę indywidualnych mistrzostw świata. To oznacza, że Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Maciej Janowski oraz polski zawodnik startujący z tzw. dziką kartą, po raz kolejny mogą spodziewać się wielkiego wsparcia swoich rodaków, którzy zasiądą na PGE Narodowym. To będzie już szósta edycja zawodów Grand Prix rozegranych w Warszawie.

- Jeśli chodzi o tempo sprzedaży wejściówek, to tylko raz, przed edycją w 2015 roku było ono większe. Mamy nieco ponad sto dni do zawodów i wkraczamy w decydujący etap przygotowań – mówi Przemysław Szymkowiak, media manager PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland. – Wkrótce poinformujemy o wielu działaniach Polskiego Związku Motorowego, które będą miały na celu zjednoczenie kibiców przybywających na PGE Narodowy pod jednym hasłem: wszyscy na biało–czerwono. Chcielibyśmy, aby to była wyjątkowa edycja Grand Prix z indywidualnym mistrzem świata, Bartoszem Zmarzlikiem na czele, który na PGE Narodowym rozpocznie walkę o obronę złotego medalu. Liczymy także na wsparcie kibiców dla Patryka Dudka i Macieja Janowskiego. Do Warszawy przyjedzie mnóstwo kibiców z całej Polski, a najliczniejszą grupę, niemal tradycyjnie, stanowić będą fani żużla z Wielkopolski i Mazowsza.