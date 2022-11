Gratka dla melomanów winyli i analogowego brzmienia! W Zielonej Górze odbędzie się wielki Kiermasz Płytowy

Nie lada gratka czeka wszystkich fanów muzyki, płyt winylowych oraz cd w Zielonej Górze!

W dniach 1 - 3 grudnia w Galerii Handlowej Focus Mall przy ul. Wrocławskiej 17 odbywać się bowiem będzie Kiermasz Płytowy.

Pasjonaci muzyki zapewnią Państwu płyty w każdym gatunku muzycznym.

- Kiermasz będzie doskonałą okazją, by kupić lub wymienić się płytami. W ofercie będą tysiące winyli, płyt cd i kaset - mówi Kamil Jakubczyk z Gramofono.pl. - To również możliwość zdobycia rzadkich tytułów do swojej kolekcji lub porozmawiania o muzyce.