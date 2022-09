Green Jam na Winobraniu! Artyści tworzą niesamowite murale!

Artyści street artu do niedzieli, 11 września stworzą swoje wspaniałe prace, które przez kolejne miesiące będą cieszyć mieszkańców oraz podróżnych mijających ekrany na Trasie Północnej. W sobotni poranek, 10 września nasz fotoreporter odwiedził sektor, w którym pracują. To, co tworzą, jest niesamowite, a efekt końcowy będzie zapierał dech. Zobaczcie zdjęcia: