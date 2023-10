Grobowiec Beuchelta w Parku Piastowskim w Zielonej Górze odzyskuje swój dawny wygląd

Jak mówią mieszkańcy, sam obiekt jest bardzo ciekawy pod względem architektonicznym i wielu przyjezdnych zastanawiało się, co on przedstawia. Wielu kojarzył się ze… starożytnością. Być może to za sprawą kolumn.

Niektórzy mówią, że to była scena estradowa, inni że wejście do pałacu. To grobowiec

Grobowiec z dziedzińcem i rotundą w Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze

Grobowiec Georga Beuchelta pełen symboli i... ozdobnej roślinności

Kim był Georg Beuchelt?

Warto przy tej okazji dodać coś więcej o znanym zielonogórzaninie.

To znany nie tylko w Niemczech inżynier, założyciel Fabryki Mostów, Konstrukcji Stalowych i Wagonów Beuchelt & Co.

To jego firma wybudowała 497 mostów, w tym m.in. Grunwaldzki we Wrocławiu, dobrze nam znane mosty w Gorzowie Wlkp., Cigacicach, Krośnie Odrzańskim czy na drugim końcu Polski – w Tykocinie. To dzięki przedsiębiorcy powstało wiele dworców i hal. To przedstawiciele zielonogórskiej fabryki uczestniczyli w budowie linii kolejowej Damaszek – Bagdad czy palmiarni w Bukareszcie. Ale Georg Beuchelt dbał, by jego pracownicy mieszkali w pięknym mieście. Był on m.in. fundatorem budowy kościoła ewangelickiego, przeznaczając na ten cel 50 tysięcy marek (dziś to kościół pw. Najświętszego Zbawiciela). Udzielał się także w radzie miejskiej, będąc radnym i przewodniczącym rady. Reprezentował Zieloną Górę na wyższych szczeblach.

W ramach rewitalizacji Parku Tysiąclecia dawnych blask zyskuje też grobowiec Georga Beuchelta, znanego zielonogórskiego przemysłowca, twórcy późniejszego Zastalu, radnego i społecznika Archiwalne zdjęcie MZL

Zobacz 20 kultowych miejsc: