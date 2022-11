Grobowiec pod Międzyrzeczem w coraz większej ruinie. Dojdziesz do niego aleją cmentarną. To jedna z najbardziej tajemniczych budowli

To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w regionie

Grobowiec znajdujący się w sercu lasu, kilkaset metrów od malutkiej miejscowości Goruńsko pod Bledzewem (powiat międzyrzecki) należał niegdyś do rodziny Büttner. To jedna z najbardziej tajemniczych i mało znanych budowli w powiecie międzyrzeckim. Ktoś niby zasłyszał, inny ktoś miał w planach odwiedzić. Byli też tacy, co szukali, ale nie znaleźli...

