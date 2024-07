Gruzowisko w Parku Poetów w Zielonej Górze. Prezydent obiecuje, że sprawa zostanie załatwiona

Niebezpieczne przejście w Parku Poetów

- Tu nie chodzi tylko o to, że brzydko to wygląda, ale jest niebezpiecznie. Można sobie nogi połamać – mówi pani Maria. - Najgorsze jest to, że po raz kolejny wydane zostały publiczne pieniądze i to zupełnie bez sensu. Bo to jest ciągle naprawiane naprawianego. Nie wiem po co tu była potrzebna nowa kostka brukowa, którą woda i tak zamieniła w wielkie gruzowisko. Wystaeczy większy deszcz i cała robota na nic. Czy naprawdę nie można tu zrobić porządnego remontu? Przecież trzy razy w roku odbywa się to samo.