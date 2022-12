Gryf pilnie potrzebuje domu. To pies, który od lipca jest w klinice, ale jest już zdrowy i musi wyjść, wyjść do domu

- Ani jeden hotelik dla psów nie przyjmie nam Gryfa, są przepełnione …. W klinice pies nie może zostać tez już dłużej niż do tego piątku (9 grudnia) - informuje BOZ.

Psy do adopcji. Domu potrzebuje Gryf

Gryf to piękny pies w typie teriera z tragiczną historią, którą ma za sobą, a może mieć jeszcze świetną przyszłość. Jeśli tylko ktoś się znajdzie, kto ofiaruje mu dom. Obecnie pies przebywa w klinice weterynarii w Gorzowie Wlkp. Jest już zdrowy. Musi wyjść, wyjść do domu, którego nie ma. Może to być dom na stałe, a może tylko tymczasowy.