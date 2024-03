Grzegorz Garczyński i Szymon Naglik wygrali przed wyborami? Po jednym kandydacie na burmistrza Krosna Odrzańskiego i wójta gminy Gubin

Niedawno przedstawialiśmy Grzegorza Garczyńskiego, jako jednego z kandydatów na burmistrza Krosna Odrzańskiego w nadchodzących wyborach samorządowych. Wszystko wskazuje na to, że będzie... jedynym.

Początkowo wydawało się, że jego konkurentem będzie Mirosław Glaz. W czwartek (15 marca) minął termin zgłaszania kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów. W przypadku gminy Krosno Odrzańskie wśród kandydatów widnieje tylko jedno nazwisko — G. Garczyński. M. Glaz startuje do rady powiatu krośnieńskiego.

Podobna sytuacja ma miejsce w gminie Gubin o statusie wiejskim. Jedynym zgłoszonym kandydatem na wójta gminy Gubin w nadchodzących wyborach samorządowych jest Szymon Naglik, obecnie piastujący ten urząd.

Skoro kandydaci nie mają konkurentów, co to oznacza? Już wygrali? Jeszcze nie... Po pierwsze, w takim wypadku jest czas na dodatkowe zgłoszenia. Termin zostaje wtedy wydłużony o 5 dni. Co jeśli nadal kolejni kandydaci się nie pojawią?