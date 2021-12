GUBIN. Od czerwca ruszą pociągi pasażerskie z Zielonej Góry do Guben? Czy to oznacza, że w końcu szynobus wróci do Gubina?

Co z polską stroną? Trwają przygotowania

Kilka tygodni temu nasz region obiegła informacja o uruchomieniu od czerwca pociągów Guben – Zielona Góra. Również strona niemiecka zaczęła „podawać dalej” tę informację. Wydaje się jednak ona na zbyt piękną, by była prawdziwa. A to dlatego, że wciąż nieprzygotowane są linie kolejowe, którymi pociągi mogłyby się poruszać. Co na to PKP Polskie Linie Kolejowe?