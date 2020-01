GUBIN: Policjant odznaczony. Od 25 lat ratuje życie, oddając krew (ZDJĘCIA)

Maciej Witczak pierwszy raz oddał krew w 1995 roku będąc uczniem jednej ze szkół w Nowej Soli. Zapytany o powód, odpowiedział w prostych słowach: - Krew to dar życia i będę to robił tak długo jak będę mógł.

We wtorek (14 stycznia) w Zielonej Górze odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń dla honorowych dawców krwi. Wśród wyróżnionych był także st. asp. Maciej Witczak, dyżurny Komisariatu Policji w Gubinie, który otrzymał z rąk Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Moniki Fabisz-Kołodzińskiej odznakę Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu przyznaną przez Ministra Zdrowia.

Wspólnie z innym kolegami z komisariatu należy do Terenowego Klubu Honorowego Dawcy Krwi. Przy każdej takiej akcji, przyciągają oni kolejne osoby. Dzisiaj nie jest w stanie policzyć ile osób zaraził pomaganiem. Może to być nawet kilkadziesiąt osób, bo są to osoby z rodziny, wielu przyjaciół i znajomych.