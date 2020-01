GUBIN: Ponad 150 osób wzięło udział w I Ogólnopolskim Zlocie Morsów w Gubinie! [ZDJĘCIA]

Co znajdziesz na półkach Charity Shop?

Na mapie Zielonej Góry pojawił się nowy sklep. Wielu pomyśli, że nie ma w tym nic niebywałego. Jednak ten lokal różni się od innych - jest to sklep charytatywny. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na pomoc zwierzętom. Udaliśmy się tam, by zobaczyć co znajduje się na sklep...