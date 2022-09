Gubin. To była prawdziwa Kobieta z sercem! Pomagała, inspirowała, zarażała pozytywną energią. Janina Katarzyna Izdebska Leszek Kalinowski

Janina Katarzyna Izdebska, założycielka i prezes Klubu Kobiet Niezależnych, wieloletnia dyrektor Gubińskiego Domu Kultury, dziennikarka... na zawsze pozostanie w pamięci nie tylko mieszkańców Gubina. Trudno uwierzyć, że nie mam Jej wśród nas. Archiwum GL/ Stefan Pilaczyński Zobacz galerię (15 zdjęć)

Gubinianie mówią wprost: Anglia straciła swoją królową, my także swoją. Nie mogą pogodzić się z myślą, że Janina „Kaśka” Izdebska odeszła…Przecież zawsze tu była. Zaangażowana na 200 procent we wszystko, co robiła. A czego nie robiła!? To człowiek legenda, człowiek orkiestra. Kobieta z sercem…