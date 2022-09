Gwałtowna zmiana pogody w województwie lubuskim. W Gorzowie oberwanie chmury! Jaka prognoza dla południa?

Burza z gradem 3 stopnia, która aktualnie występuje w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego generuje ulewne opady deszczu. Odnotowano, że w godzinę spadło tam nawet 90 litrów deszczówki na metr kwadratowy. Natężenie opadów sięga nawet 15-20 mm/10 minut. Ponieważ komórka burzowa nie przemieszcza się nadal możliwe są opady 30-40 mm, a wówczas suma opadów od godz. 5.00 może wzrosnąć nawet do 150-160 mm.

Opady grady do 3 cm

Dodatkowo w okolicach Gorzowa występuje grad, którego kule mają do 3 cm średnicy! Z kolei Porywy wiatru nie przekraczają 70 km/h.

"Poranna burza nad Gorzowem Wielkopolskim pokazała, z jakim potencjałem burzowym mamy dziś do czynienia. W ciągu zaledwie kilku godzin spadło 130 mm wody opadowej! W zaledwie godzinę było to ponad 77 mm. Dodatkowo spadł grad małej średnicy" - czytamy w komunikacie grupy Zjawiska Meteorologiczne - Lubuskie na FB.