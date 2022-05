Hałas, picie alkoholu i biby na jednym z placów w centrum Zielonej Góry. Mieszkańcy piszą skargi do Urzędu Miasta, oczekując zmian!

A miało być tak pięknie

- Hałas zaczyna się około godziny 20.00 i trwa nawet do 2 nad ranem - mówi Czytelniczka. - Najgorsze są weekendy. Wiosną i latem chcielibyśmy spać przy otwartych oknach, ale się nie da. Nawet w dzień potrafi być głośno przez znajdujący się nieopodal ogródek piwny i scenę karaoke. Wszyscy jesteśmy już w depresji – relacjonuje.

Zamiary stworzenia placu Teatralnego powstały wraz z planami rozbudowy teatru w Zielonej Górze. Zaniedbane dotychczas miejsce zyskało zupełnie nowe oblicze. Powstały alejki, ławeczki, leżaki, plac zabaw i toaleta. Dzięki inwestycji deptakową część alei Niepodległości połączono z placem Matejki, co stworzyło nowe miejsce spacerów i spotkań w samym centrum miasta . Kiedy w 2019 r. plac Teatralny oddano do użytku, słychać było głosy, że miło się w tym miejscu odpoczywa i teren zmienił się nie do poznania. Niestety szybko zaczęły pojawiać się skargi okolicznych mieszkańców, których z równowagi psychicznej wyprowadzały, i do dziś wyprowadzają, hałasy, załatwianie potrzeb fizjologicznych pod oknami oraz nocne imprezy.

Nieczynne toalety

Zielonogórzanin opowiada, że według jego obserwacji, to przede wszystkim młodzi ludzie imprezują tu do białego rana.

- Tak jest od lat. Imprezy, śpiewy, krzyki, oddawanie moczu po bramach. Z tym od lat musimy się zmagać. Jesteśmy na skraju wytrzymałości. Nie wiemy już co mamy zrobić, do kogo się udać, aby wyegzekwować nasze prawo do spokoju i ciszy w nocy – mówi jeden mieszkańców.

Zdesperowani mieszkańcy wystosowali pisma do Urzędu Miasta w Zielonej Górze, radnych miejskich i Marszałek Województwa Lubuskiego. Do tej pory sytuacja nie uległa poprawie.

Na placu Teatralnym jest wybudowana toaleta, ale problem w tym, że nie można z niej skorzystać, bo wciąż jest zamknięta. Mimo prób Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie znalazł chętnych na prowadzenie miejskich szaletów. Nie stanowi to problemu dla imprezującej młodzieży, która załatwia fizjologiczne potrzeby - i te związane z nadużywaniem alkoholu, gdzie popadnie.

W okolicznych sklepach wzmogły się kradzieże

Prócz agresywnych zachowań są notoryczne kradzieże. Aby im zapobiec, kobieta ograniczyła liczbę klientów w sklepie do czterech osób. Często wynajmuje też ochroniarza. Mówi, że młodzi nawet nie kryją się z tym, że przyszli po towar i nie zamierzają za niego zapłacić. Dodatkowo ul. Dra Pieniężnego auta jeżdżą z nadmierną prędkością.

- Tu kiedyś dojdzie do tragedii – wieszczy właścicielka sklepu wyliczając przewinienia szemranego towarzystwa.

Pani Halina, właścicielka jednego z sąsiadujących z placem Teatralnym sklepów, również narzeka na sytuację. Mówi, że odkąd pewne towarzystwo upodobało sobie to miejsce, bijatyki są na porządku dziennym.

Rejon wzorowego porządku

Mieszkańcy mają duże zastrzeżenia co do interwencji policji na deptaku. Ich zdaniem patroli jest za mało, a na przyjazd radiowozu trzeba czekać zbyt długo. Jak wyjaśniają, przy tak dużej liczbie osób w tym miejscu, sytuacja jest niedopuszczalna. Zarzucają im również brak należytej reakcji na spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi.

Aby upewnić się co do skali problemu, zwróciliśmy się z pytaniem do policji. Z Komendy Miejskiej Policji otrzymaliśmy informację, że: „Centrum Zielonej Góry, deptak i uliczki wokół niego określane są przez zielonogórskich policjantów jako Rejon Wzorowego Porządku. Patrole piesze, zmotoryzowane i oczywiście rowerowe kierowane są w ten rejon każdego dnia przez całą dobę. Porządku i bezpieczeństwa strzegą także kamery miejskiego monitoringu, które wspomagają policjantów w działaniach...”

Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji podinsp. Małgorzata Barska wyjaśnia, że od stycznia tego roku policja odnotowała trzy zgłoszenia zakłócania spokoju na placu Teatralnym i w jego okolicy. Patrole kierowane do miasta mają za zadanie sprawdzanie terenu za budynkiem powstającej Sceny Lalkowej Lubuskiego Teatru. Barska radzi, aby za każdym razem kiedy dochodzi do wykroczeń i zakłócania ciszy nocnej, wzywać patrol policji, dzwoniąc pod numer 112 i dodaje, że policja dodatkowo zachęca mieszkańców, by korzystali z aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.