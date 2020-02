Handel numerkami w wydziale komunikacji? Odwiedziny tam to niekończące się kolejki. Miasto wie o problemie, więc dlaczego nadal jest źle?

- Obserwuję to niemal codziennie od sześciu lat, bowiem zawodowo zajmuję się rejestracją samochodów. Przychodzę rano na godz. 7.30 a jestem często przyjęty w okienku dopiero o godz. 12.00. Niektórzy, aby uniknąć, choć części kolejki, stoją przed wydziałem już od godz. 6.00 rano. Urząd jest za mały, a jego funkcjonowanie uległo znacznemu pogorszeniu po połączeniu miasta z gminą - mówi Michał Kroczek, zielonogórzanin.

Czytelnicy „GL” od lat zwracają nam uwagę na sposób funkcjonowania wydziału komunikacji w Zielonej Górze. Kolejki ciągnące się godzinami, ludzie ustawiający się pod urzędem od samego rana lub biorący urlop w pracy, aby coś załatwić a do tego powtarzający się brak numerków dla interesantów – taki jest obecnie obraz urzędu w oczach mieszkańców.

Relacje naszych Czytelników mówią również o innych patologicznych sytuacjach. – Moja żona miała do załatwienia sprawę w urzędzie. Przed wejściem zaczepił ją mężczyzna. Okazało się, że miał na sprzedaż bilecik z jednym z pierwszych numerów stojących w kolejce . Chciał za niego 35 zł. Wygląda na to, że przyszedł rano wziął kilkanaście numerów i postanowił zarobić – denerwuje się nasz rozmówca, który pragnie zachować anonimowość.

Tajemnicą poliszynela jest również to, w jaki sposób interesanci wydziału parkują w pobliżu, tak aby nie płacić za postój. Najpopularniejszą metodą jest zostawianie auta naprzeciwko na parkingu należącym do popularnego marketu i odnawianie bileciku, co godzinę (pierwsza jest darmowa).