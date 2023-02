Handel w niedzielę. Na giełdzie w Zielonej Górze można było kupić coś na obiad, do ubrania, samochodu i na walentynki!

W niedzielę, 12 lutego na giełdzie w Zielonej Górze od rana było wielu klientów. Producent żywności z miejscowości Długie przyznaje, że kiedy był mróz, śnieg, a wcześniej deszcz, było mniej kupujących. Tym razem temperatura ok. 8 stopni, nie ma opadów, więc ludzi jest znacznie więcej. Ale czy wszyscy kupują dużo?

Pani Rozalia jest na emeryturze. Przychodzi na giełdę co tydzień.

- Mieszkam blisko to się przejdę i pooglądam. Dzisiaj właśnie zupę gotuję, a liście bobkowe mi się skończyły, to idę kupić. W takim wieku, jak mój, co kupować? Popatrzę, pochodzę. Znajomego spotkam - przyznaje zielonogórzanka.