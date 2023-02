Handel w Zielonej Górze. To miejsce to odpowiedź na wyzwanie czasu. Zobacz zmiany w galerii Focus Mall

Biznes w Zielonej Górze. W miejscu zakupów i relaksu - czas na pracę

W centrum handlowym Focus Mall w Zielonej Górze działa już komfortowa i co ciekawe bezpłatna strefę coworkingowa do pracy i nauki zdalnej. Biuro prasowe galerii informuje, że przestrzeń ta jest w pełni wyposażona, a stanowiska do pracy mają dostęp do prądu. W wydzielonej strefie można też korzystać z WI-FI centrum handlowego. Są biurka z fotelami, duży stół do spotkań i stoliki kawowe z fotelami do spotkań biznesowych. Na miejscu można wydrukować lub zeskanować dokumenty. Wystarczy wejść na stronę www.zeccer.pl, wybrać lokalizację „Focus Mall”, dodać pliki do druku i uiścić opłatę. Wydruk 1 strony dokumentu to koszt 49 groszy.