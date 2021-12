Harcerze przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju do Zielonej Góry

Na uroczystości zgromadzili się harcerze 11 delegacji hufców Chorągwi Ziemi Lubuskiej z całego województwa, m.in. Międzyrzecza, Gorzowa Wlkp., hufca Babimojsko – Sulechowskiego, Sulęcina, Słubic i Zielonej Góry. Gościnnie w nabożeństwie uczestniczyli harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Światło, które co roku przed Wigilią trafia na nasze stoły pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. ZHP otrzymuje światło od słowackich skautów. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują je dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec oraz na północ – do Szwecji.

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do konkatedry św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. Dzięki harcerzom 11 delegacji hufców Chorągwi Ziemi Lubuskiej trafi do instytucji i na wigilijne stoły w całym województwie Agnieszka Linka