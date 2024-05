Harcerze ZHP wyruszyli na Monte Cassino. Wśród nich jest syn żołnierza Armii Generała Andersa

50 harcerek i harcerzy z Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP wyruszyło we wtorek na Harcerską Wyprawę Pamięci Monte Cassino, by wspólnie z ponad 2000 członkami ZHP uczcić 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Uroczystości odbędą się 18 maja na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, a w planie wyprawy jest również spotkanie z lokalnymi skautami czy zwiedzanie Watykanu.

Bartłomiej Walkowski, Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP przyznaje, że harcerze będą nie tylko na Monte Casino, ale także w innych miejscach, związanych z Armią Generała Andersa. To będzie edukacyjna podróż do ważnych dla Polaków miejsc, ale także okazja do poznania ostatnich świadków tej historii Polski, ale także do wypełnienia testamentu 2. Korpusu Armii Generała Andersa, bo to członkom Związku Harcerstwa Polskiego w 2019 roku został przekazany ten testament. A harcerzy uczyniono strażnikami pamięci o bitwie.

Syn żołnierza Armii Generała Andersa jedzie na Monte Casino

Dla Zbigniewa Tatarzyńskiego, komendanta Hufca ZHP Nowa Sól, to wyjątkowa wyprawa.

Bo jego ojciec Konstanty po niewoli radzieckiej zaciągnął się do Armii Andersa, walczył pod Tobrukiem, Narwikiem i na Monte Casino. Po wojnie z Anglii wrócił do Polski, osiadł w Nowej Soli, gdzie z Białorusi przyjechały jego siostry. Chciał być z rodziną.

- Teraz uczestniczyłem w Zielonej Górze w odsłonięciu pamiątkowej tablicy, poświęconej żołnierzom generała Andersa. Poczułem wielkość mojego ojca. On zawsze był skromnym człowiekiem. Mało mówił o tamtych czasach. Bał się. Po wojnie mając prawo jazdy z Anglii na różne pojazdy został zatrudniony w pogotowiu, ale gdy dowiedziano się, w jakiej był armii, zwolnili go. Do końca życia był ślusarzem w Dozamecie – wspomina Z. Tatarzyński.

Harcerze na uroczystościach i na rajdzie

Obchody 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino we Włoszech, w których weźmie udział m.in. prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser–Dudą, zaplanowano na 18 maja o godzinie 16.00 na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Harcerki i harcerze ZHP będą nie tylko pełnić wartę przy mogiłach żołnierzy, wspierać weteranów, ale także zapewniać wsparcie medyczne czy organizacyjne.

Członkowie ZHP wezmą także udział m.in. w rajdzie organizowanym na terenie walk 2 Korpusu Polskiego na zboczach Monte Cassino. Znajdą się w miejscach historycznych wydarzeń, a 57 wykonywanych przez nich zadań nawiąże bezpośrednio do historii rozgrywanych w tych właśnie miejscach. Aby przygotować to wydarzenie, organizatorzy z ZHP, będący również rekonstruktorami, wniosą na wzgórze aż 2500 kg sprzętu.

