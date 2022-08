Heros z Zielonej Góry - Teofil Deciuk - ponownie zmierzy się z piekielnie trudnym wyzwaniem na torze Ninja Warrior

Zielonogórzanin Teofil Deciuk w kwietniu udał się do Stanów Zjednoczonych, by po raz pierwszy w karierze reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata Ninja. Zajął w nich 41. miejsce i jak sam mówi w…

27-letni zielonogórzanin jest wiecznym optymistą, który zaraża swoją niewiarygodną energią i temperamentem. Jego rodzice są nauczycielami jogi, a on nie wyobraża sobie życia w bezruchu. Bycie wojownikiem ninja to dla niego ciągłe dążenie do przełamywania własnych ograniczeń i słabości. – Każde zwycięstwo i porażka to lekcja, z której trzeba wyciągać to, co najlepsze i wyznaczać sobie nowe cele – podkreśla Teofil Deciuk.