Hipokrates, czyli warto pokazywać pozytywne przykłady. Rozmowa z dyr. lubuskiego NFZ Ewą Skrbeńską

Plebiscyt Hipokrates, organizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z „Gazetą Lubuską” to…

…okazja do podziękowania lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, placówkom… To pokazanie pozytywnych postaw, wzorów. To przyczynek do dyskusji o służbie zdrowia, oczekiwaniach pacjentów. Zwykle jest tak, że niezadowolony ze świadczeń medycznych pacjent, mówi o tym głośno, trafia do mediów, rzecznika praw pacjenta czy różnych instytucji. Napisze, zadzwoni, poinformuje kogo trzeba. Natomiast zadowoleni pacjenci o tym nie mówią. A warto przecież pokazywać pozytywne przykłady, placówki, kadrę medyczną. I taką okazją do tego jest dla mnie wspomniany plebiscyt.