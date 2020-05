Hit dla kibiców Falubazu. „Historia ucieczki mistrza Jaworka”

Maciej Jaworek w 1986 roku w ekstraklasie żużlowej „lał” rywali jednego po drugim. Wykręcił znakomitą średnią biegopunktową – 2,649. Wielu lubuskich kibiców z pewnością doskonale pamięta, jak w derbach na gorzowskim torze zdobył duży komplet – 18 punktów. W finale indywidualnych mistrzostw Polski w Zielonej Górze jeździł, jak gość nie z tego świata. Bawił się zawodami, ale już wtedy wiedział, że musi sobie zrobić przerwę od żużla. Że wyjedzie daleko stąd. - Różne pomysły chodziły mi po głowie, dużo myślałem o Australii, bo bardzo lubiłem nurkować – mówił Maciej Jaworek po latach. - Mój stan psychiczny był daleki od ideału. Chciałem być jak najdalej stąd. Z jednej strony sport był taką siłą, która dawała mi ogromną satysfakcję, a z drugiej, to dążenie do świetności wewnętrznie mnie niszczyło. Nikt nie zdawał sobie sprawy, co ja przeżywałem. Sam nie wiedziałem, co to jest. Patrząc z perspektywy czasu myślę, że było to coś w rodzaju wypalenia. Moja wewnętrzna obrona kazała mi odciąć się od żużla.