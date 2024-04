Hit i bratobójcze starcie w ćwierćfinale lubuskiego Pucharu Polski

Los sprawił, że w jednym z ćwierćfinałowych spotkań Solar Home Stilon Gorzów zmierzy się z Lechią Zielona Góra. To obecnie najlepsze lubuskie drużyny, na co dzień rywalizujące w III lidze. W 1/8 finału gorzowianie wyeliminowali IV-ligową Pogoń Świebodzin, a zielonogórzanie pokonali obrońcę trofeum Carinę Gubin (też grającą w III lidze).

Pojedynek Stilonu z Lechią nie będzie jedynym meczem ćwierćfinałowym, który odbędzie się w Gorzowie. Dojdzie tu do bratobójczego starcia, ponieważ losowanie skojarzyło ze sobą obie drużyny AstroEnergy Warty Gorzów, które dotarły do tego etapu rozgrywek.

Spotkania, których stawką będzie awans do półfinału rozegrane zostaną 24 kwietnia (godz. 17.00).