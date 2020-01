Horoskop miłosny na 2020 rok dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sprawach sercowych

W 2020 roku planety sprzyjają odpowiedzialnemu podejściu do miłości. Jowisz, Saturn i Pluton w znaku Koziorożca sprawią, że zaczniemy bardziej cenić życie w stałych związkach. Małżeństwa zawarte w 2020 roku okażą się trwałe, więc nie ma co czekać z poważnymi decyzjami. Tym, którzy szukają swojej drugiej połowy, sprzyja Wenus. Od kwietnia do sierpnia władczyni miłości znajdzie się w Bliźniętach i będzie pomagać w poznawaniu się. W podróży, na ciekawych kursach, czy nawet u znajomych, będzie łatwiej nawiązywać nowe znajomości. Nabierzmy więc optymizmu i zamiast narzekać, pracujmy nad dobrymi relacjami. Sprawdź także: Wielki horoskop roczny dla wszystkich znaków zodiaku na 2020 rok Zobacz też: Jakie znaki zodiaku tworzą najszczęśliwsze związki?

