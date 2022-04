Horror w Zielonej Górze. Koszykarze Enei Zastalu BC po raz drugi wygrali ze Śląskiem Wrocław. Do półfinału potrzeba tylko jednej wygranej Mariusz Kapała Maciej Noskowicz

Już tylko jednego zwycięstwa potrzebują koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra, by awansować do półfinału rozgrywek Energa Basket Ligi. W pierwszej rundzie play off zielonogórzanie prowadzą ze Śląskiem Wrocław 2:0.