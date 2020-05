Hot16Challenge: Raperzy łączą siły w walce z koronawirusem. Na czym polega hot 16 challenge? Akcja zatacza coraz szersze kręgi

Hot16Challenge od kilku dni króluje w mediach społecznościowych. Na Youtubie i Facebooku pojawią się kolejne nagrania opatrzone tym hasłem. Na czym polega hot 16 challenge i kto dołączył do akcji? Cel jest szczytny - zebranie miliona złotych na walkę z koronawirusem.

Hot16Challenge - na czym polega? Raperzy jednoczą się w walce z koronawirusem Hot16Challenge 2020 to druga edycja hip-hopowego wyzwania, które polega na nagraniu 16 wersów i nominowaniu do zabawy kolejnych osób. Na nagranie i wrzucenie zwrotki nominowani mają 72 godziny. Wspomniane 16 wersów to tak zwana gorąca szesnastka. Pomysł wywodzi się ze sceny polskiego hip-hopu, bowiem początkowo to głównie raperzy byli zaangażowani w tę akcję. Pierwsza odsłona hot16challenge podbiła sieć w 2014 roku, kiedy w mediach społecznościowych zawrzało od gorących szesnastek tworzonych przez kolejnych i kolejnych graczy rapowego świata. Po 6 latach doczekaliśmy się drugiej odsłony akcji, tym razem o charytatywnym charakterze. Beef z koronawirusem #hot16challenge: Milion złotych wsparcia na walkę z koronawirusem Tegoroczną akcję rozpoczął raper Solar, nagrywając swoją zwrotkę i nominując do podjęcia wyzwania kolejnych zawodników. Równocześnie na portalu Siepomaga.pl ruszyła zbiórka pieniędzy "Beef z koronawirusem #hot16challenge dla Siepomaga.pl".

Kto by się spodziewał, że tym razem #hot16challenge zostanie zainicjowany przez nietoperza z Chin. Mimo tego egzotycznego nalotu, podstawowe zasady się nie zmieniają. Zmieniły się okoliczności, bo tym razem musimy uratować świat. - napisał Solar w opisie zbiórki. Co ważne, pomóc może każdy. organizatorzy do udziału w akcji zapraszają i zachęcającą zarówno nominowanych, jak i słuchaczy. Do tej pory (7 maja) udało się zebrać ponad 656 tys. zł. Cel to milion złotych na pomoc w walce z koronawirusem.

Pieniądze w całości zostaną przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem.

Hot16Challenge2: Kto wziął udział i odpowiedział na wyzwanie, drzewko Solar, który rozpoczął drugą odsłonę Hot16Challenge nominował do wyzwania rapera Matę i Taco Hemingwaya.

Lekarzu, lekarko, pielęgniarzu, pielęgniarko; cały personelu medyczny — dziękujemy z całego serca.

My, raperzyny, możemy pomóc tylko tak jak umiemy — rymując ze sobą słowa (czasem ledwo) i pomagając wam zebrać fundusze. Jesteście naszymi bohaterami. - napisał pod swoją gorącą szesnastką Taco Hemingway.

Swoje zwrotki w ramach Hot16Challenge nagrali już także m.in. Białas,

Kękę,

Rosalie,

duet Taconafide,

Hades,

Łona. W odróżnieniu do pierwszej edycji wyzwania, teraz zasięg akcji wyszedł poza środowisko hip-hopowe. Swoją zwrotkę nagrali m.in. Kuba Wojewódzki, Dawid Podsiadło, a także Norbi. Dawid Podsiadło do udziału w akcji nominował Darię Zawiałow i Monikę Brodkę, co oznacza, że być może hot16challenge zatoczy jeszcze szersze kręgi i będzie się niosło bez względu na gatunek muzyczny.

Drzewko, czyli listę nominacji znajdziecie na stronie Hot16challenge.network