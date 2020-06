Hotel i mieszkania powstaną przy rondzie PCK. Co jeszcze znajdzie się w nowoczesnym obiekcie?

Budynek biurowo-usługowy z częścią hotelową

- Dobrze, że w końcu coś w tym reprezentacyjnym miejscu miasta powstanie. Bo łąka to nie jest chyba coś, co tu powinno być – uważa Mieczysław Balak z Zielonej Góry. A jego żona dodaje: - Co innego, gdyby tu urządzić dalszą część parku. Ale to nierealne, bo teren nie należy do miasta.

Firma Duda Development realizuje budynek biurowo-usługowy z częścią hotelową w Zielonej Górze (ul. Dąbrówki/Wojska Polskiego).

Deweloper oferuje na wynajem powierzchnie biurowe od 350 do 800 m kw. (w obrębie jednej kondygnacji). Na wynajem dostępne będą najwyższe kondygnacje budynku, w którym mieścić będzie się również hotel marki Hampton by Hilton, dodający lokalizacji prestiżowego sznytu.