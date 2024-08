Hubert Hurkacz jednak nie zagra w Zielonej Górze. „Uznaliśmy, że to najlepszy wybór”

- Podjęcie tej decyzji nie było łatwe, bo zawsze chcę dać z siebie wszystko dla drużyny, kibiców i siebie samego – oświadczył Hubert Hurkacz. - Jednak wiem, że to najlepsze rozwiązanie w obecnej sytuacji. Skupiam się teraz na pełnej regeneracji, aby wrócić do formy, która pozwoli mi rywalizować na najwyższym poziomie i jak najlepiej reprezentować Polskę w przyszłości. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie i zrozumienie. Wiem, że chłopaki dadzą z siebie wszystko, będę im mocno kibicował.

Kapitan kadry Mariusz Fyrstenberg: - Hubert nie wystąpi w nadchodzącym meczu Pucharu Davisa, co wspólnie ustaliliśmy z nim, jego zespołem medycznym i sztabem trenerskim. Uznaliśmy, że to najlepszy wybór i jako kapitan drużyny wiem, jak ważna była ta decyzja dla Huberta, i w pełni ją wspieram. Wszyscy wiemy, jak wiele wysiłku Hubert włożył w powrót do formy, zwłaszcza po utracie szansy na udział w Igrzyskach Olimpijskich, co dla każdego sportowca jest bolesnym doświadczeniem. W rekordowym tempie wrócił do gry, a turnieje ATP 1000 w Montrealu i Cincinnati pokazały, że choć Hubert wrócił na kort szybciej, niż się spodziewano, jego organizm wciąż nie jest gotowy na pełne obciążenia startowe.