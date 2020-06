Hurra! Wakacje! Uczniowie odbiorą świadectwa dopiero... we wrześniu.

Burmistrz Sulechowa: Łapcie wiatr w żagle!

Podczas uroczystości zorganizowanej przez SP 1 burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys powiedział „Spotkaliśmy się w ten dla was szczególny dzień w szczególny sposób. Sytuacja epidemiczna uniemożliwiła nam pożegnać was tak, jak do tej pory to czyniliśmy, bardzo dostojnie i uroczyście. Od 3 miesięcy odbywaliście naukę zdalnie i ten trudny dla wszystkich egzamin zdaliście wzorowo. Dzisiaj stoicie przed następnym, ważnym etapem życia – właśnie ukończyliście szkołę podstawową. Może czujecie się jak zagubione statki, pamiętajcie jednak, że trzymacie w swoich rękach ster. To on was pokieruje na pełne morze, które może wydawać się niebezpieczne i nieposkromione. Niełatwo jest pokonywać trudy życia w samotności, dlatego pamiętajcie też, że obok was stoją rodzice, którzy w chwilach zwątpienia i bezradności, otoczą was opieką i razem z wami mądrze i odpowiedzialnie będą mocno trzymać wasze życiowe stery. Oni pomogą wam łapać wiatr w żagle i będą dla was latarnią, która wskaże właściwą drogę. Życzę wam powodzenia na kolejnych etapach nauki oraz pięknych wspomnień po miejscu, które przez osiem lat było waszym życiem”.