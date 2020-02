Huśtawka na placu Teatralnym w Zielonej Górze raniła dziecko. Policja wyjaśnia sprawę

O zdarzeniu, do którego doszło w sobotę po południu placu Teatralnym w Zielonej Górze, poinformował nas Czytelnik.

„Na huśtawce kołysało się 16-miesięczne dziecko pod opieką rodzica oraz 11-letnia dziewczynka. W pewnym momencie konstrukcja się całkowicie rozpadła i górna rura spadła na ziemię, raniąc stojącą obok dziewczynkę (11 lat). Rodzic małego dziecka zareagował w porę i wyciągnął go z huśtawki. Zostało wezwane pogotowie i policja. Zraniona dziewczynka została zabrana do szpitala. Na placu zabaw w tym momencie bawiły się też inne dzieci" – napisał do nas Czytelnik, który przysłał nam zdjęcia zniszczonej huśtawki.

Jak zauważył Czytelnik, plac zabaw na placu Teatralnym jest nowy. I to zaskakujące, że taka sytuacja miała miejsce. „Moje pytanie do Władz Miasta: jak często są wykonywane przeglądy takich placów? Jak mogła taka huśtawka zostać dopuszczona na plac zabaw?” – pyta.